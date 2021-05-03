В Москве не планируют отменять масочно-перчаточный режим

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Не злоупотреблять шашлыком в майские праздники призвал граждан врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кульменко. В интервью радио Sputnik он назвал объём безопасной порции шашлыка для человека.

По словам врача, любителям пикников следует помнить, что мясо — не тот продукт, которым можно злоупотреблять. Считается, что за один раз можно съедать не более 100 граммов красного мяса. Ещё...