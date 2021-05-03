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В Москве не планируют отменять масочно-перчаточный режим

13:52, 03 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее время в Москве пока не собираются отменять или послаблять масочно-перчаточный режим в общественных местах. Об этом в эфире YouTube-подкаста радио «Эхо Москвы» сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Вероятность пока не очень высокая, — заявил Немерюк, отвечая на вопрос о возможности скорой отмены обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах и транспорте.

Соответствующий режим действует в Москве фактически с начала пандемии. По словам Немерюка, подобные меры помогли сохранить жизнь людям.

В столице за сутки зафиксировали 2635 новых случаев заражения COVID-19.

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