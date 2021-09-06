Москвичей пригласили сдавать плазму после ревакцинации «Спутником Лайт»

Жителей Москвы, которые прошли ревакцинацию «Спутником Лайт», приглашают стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила , что ранее плазму принимали только от доноров после заболевания или вакцинации препаратом «Спутник V», тогда как теперь её принимают и от ревакцинированных «Спутником Лайт».

Она напомнила, что стать донором иммунной плазмы можно в течение шести месяцев после прививки, когда сохраняется необходимый уровень антител. При ревакцинации уровень этих антител снова повышается, как и эффективность плазмы. А при введении такой плазмы больному вероятность ухудшения его состояния снижается почти вдвое, а вероятность избежать смертельного исхода увеличивается на 19%.

Ранее эксперт рассказал, что сдача крови полезна и для самого донора, который ведёт здоровый образ жизни, отказывается от вредной пищи, алкоголя и табака. Кроме того, организм донора приобретает определённую закалку: при постоянной сдаче крови организм привыкает к кровопотерям и восстанавливается быстрее в случае травмы.