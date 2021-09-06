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Москвичей пригласили сдавать плазму после ревакцинации «Спутником Лайт»

09:28, 07 сентября 2021
Москвичей пригласили сдавать плазму после ревакцинации «Спутником Лайт» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жителей Москвы, которые прошли ревакцинацию «Спутником Лайт», приглашают стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что ранее плазму принимали только от доноров после заболевания или вакцинации препаратом «Спутник V», тогда как теперь её принимают и от ревакцинированных «Спутником Лайт».

Она напомнила, что стать донором иммунной плазмы можно в течение шести месяцев после прививки, когда сохраняется необходимый уровень антител. При ревакцинации уровень этих антител снова повышается, как и эффективность плазмы. А при введении такой плазмы больному вероятность ухудшения его состояния снижается почти вдвое, а вероятность избежать смертельного исхода увеличивается на 19%.

Ранее эксперт рассказал, что сдача крови полезна и для самого донора, который ведёт здоровый образ жизни, отказывается от вредной пищи, алкоголя и табака. Кроме того, организм донора приобретает определённую закалку: при постоянной сдаче крови организм привыкает к кровопотерям и восстанавливается быстрее в случае травмы.

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