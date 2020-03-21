https://static.news.ru/photo/13d227d0-6b89-11ea-94b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское управление Роспотребнадзора распорядилось закрыть столичные фитнес-клубы и бассейны. Также на карантин ушли образовательные учреждения.

Руководители с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения, — говорится в распространённом заявлении ведомства.

На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 250.

Ранее NEWS.ru писал, что первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Кабардино-Балкарской Республике. Их выявили у местных жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Больные госпитализированы в состоянии средней тяжести, пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением медиков находятся пятеро человек, которые с ними контактировали.