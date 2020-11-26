В Москве из больницы сбежал заразившийся коронавирусом подросток

https://static.news.ru/photo/7c525716-2fc5-11eb-8538-fa163e074e61_660.jpg ЦРИ «Царицыно» Фото: цри-царицыно.рф

На юге Москвы из Центра реабилитации заражённых COVID-19 «Царицыно» сбежал 16-летний пациент.

В полицию поступило сообщение из Центра реабилитации инвалидов «Царицыно», который оборудован под обсерватор для зараженных коронавирусом, о том, что вечером 25 ноября самовольно покинул медицинское учреждение находившийся на лечении несовершеннолетний 2004 года рождения, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

На данный момент полицейские пытаются определить местонахождение беглеца. В связи с побегом пациента в реабилитационном центре началась проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге женщина, у которой диагностировали COVID-19, сбежала от приехавших за ней медиков. 31-летняя женщина выпрыгнула из машины скорой помощи и скрылась в неизвестном направлении.