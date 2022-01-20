Ракова: в Москве госпитализируют лишь 10% от числа заболевших коронавирусом

Доля госпитализированных с COVID-19 в Москве в последние дни не превышает 10% от числа заболевших, сообщила в Telegram заместитель мэра города и руководитель столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что в мегаполисе остаётся свободным до половины коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

По словам Раковой, из-за нового штамма «омикрон» в Москве продолжается рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза.

Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остаётся стабильной и не превышает 10%, — отметила заместитель мэра.

Она рассказала, что объём стационарных мощностей составляет почти 14 тысяч коек, но они заняты всего на 50%. В больницы Москвы закуплено более 3,5 тысячи единиц оборудования для лечения больных ковидом. В их числе аппараты ИВЛ, видеоларингоскопы, дефибрилляторы, противопролежневые системы, техника для мониторинга состояния пациента, аппараты для проведения гемодиализа и другое.

Ежедневно делается порядка 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 при возможности проводить до 17--20 тысяч экспресс-тестов в сутки.

Сейчас в Москве работает пять резервных госпиталей: в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», Ледовом дворце «Крылатское», павильоне № 75 на ВДНХ, автомобильном торговом центре «Москва» и на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Каждый из них прикреплён к одному из многопрофильных столичных стационаров. Они могут принять до семи тысяч пациентов одновременно.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 557, до 2 124 927. Этот прирост стал максимальным с начала пандемии, прежний максимум в 9120 заражений был зарегистрирован 19 июня 2021 года. Число умерших возросло на 70, до 38 154 случаев.