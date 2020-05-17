В Москве число выздоровевших после COVID-19 превысило 27 тысяч

https://static.news.ru/photo/3fff6ea0-980f-11ea-b5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 1458 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в Москве после курса терапии. Таким образом, с начала эпидемии количество москвичей, победивших COVID-19, увеличилось до 27 490. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Накануне сообщалось о 1470 излечившихся, 15 мая — о 1235, 14 мая — о 1821. По данным на 16 мая, в городе было выявлено 138 969 случаев коронавируса, скончались 1503 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. На данный момент анализ успели сдать уже около 2000 москвичей. Пункты забора крови организованы на базе 30 городских поликлиник. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы. Также тестирование на антитела запустила и частная лаборатория «Хеликс».