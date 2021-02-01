В Москве было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/7f37e480-646a-11eb-b9ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 2037 новых пациентов, которым диагностировали COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в столице было выявлено 932 109 случаев заражения COVID-19, из них 819 611 человек уже переболели коронавирусом. За последние сутки московские больницы выписали 4883 пациента. Жертвами коронавируса в Москве стали 13 495 человек, за сутки от связанных с COVID-19 осложнений скончался 61 пациент.

В Санкт-Петербурге за сутки заразились 1842 человека, выздоровели 1273 пациента, зафиксировано 53 летальных случая.

За минувшие сутки в 84 регионах РФ было выявлено 17 648 новых пациентов с COVID-19. На Чукотке не зарегистрировали ни одного нового случая заражения. Вылечились от коронавируса 18 169 россиян, общее число переболевших коронавирусом в России увеличилось до 3 318 173 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэкономразвития России предложило продлить на 2021 год выдачу антикризисных субсидий отраслям, пострадавшим от пандемии. В частности, речь идёт о туристической отрасли, а также о сфере общепита и гостиничного бизнеса.