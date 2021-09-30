В Москве будут тщательнее отслеживать больных коронавирусом

Московская мэрия потратит 175 млн рублей на модернизацию медицинской системы ЕМИАС, чтобы глубже анализировать данные по заболеваемости COVID-19 и находить людей, контактировавших с больными. В их число попадут школьники и преподаватели, пишет «Коммерсант».

Тендер на развитие Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) Москвы размещён на площадке «Росэлторг» 24 сентября. В рамках выполнения заказа систему ЕМИАС дополнят модулем «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией», который позволит в реальном времени анализировать потоки пациентов с подозрением на коронавирус, собирать данные о результатах ПЦР-тестов и КТ-исследований, местоположении больных, заболевших пенсионерах и детях.

Также город хочет организовать розыск лиц, контактировавших с больными коронавирусом: под этим подразумевается информирование граждан о контакте с больным и о необходимости изоляции, а также организация выезда к заболевшему медиков для обследования и взятия анализов. Как именно планируется проводить информирование, не сообщается.

Чтобы следить за здоровьем и передвижением детей, будет специально разработан блок «Контактные лица в образовательных организациях»: власти смогут получать данные о заболевших школьниках, преподавателях и тех, кто с ними контактировал, в том числе по классам и параллелям. Этот модуль будет интегрирован с информационной системой «Московская электронная школа».

Между тем исполнительный директор Artezio Павел Адылин полагает, что информацию о заболевших школьниках можно узнать и без геоданных, уточнив, какие уроки за последние две недели посещал заболевший. Юристы предупреждают, что при поиске контактных лиц в школах нужно получить от родителей согласие на обработку персональных данных детей, но это не вызовет трудностей, так как при отсутствии согласия детям предложат оставаться на удалённом обучении. Юрист Ассоциации юристов России Александра Орехович отмечает, что для отслеживания контактов нужен анализ данных о перемещении, на сбор которых также нужно получить согласие, причём не только с пациента, но и со всех пользователей.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование на наличие антигена к COVID-19 начнётся 1 октября и будет проводиться в обязательном порядке.