В московском транспорте будут продавать маски по 5 рублей

https://static.news.ru/photo/09ff9da4-030b-11eb-a933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 октября пассажиры столичного общественного транспорта смогут приобретать медицинские маски по 5 рублей за штуку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на автовокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре, — передаёт РБК сообщение ведомства.

В департаменте напомнили, что передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии коронавируса без средств индивидуальной защиты запрещено. Власти Москвы рекомендуют гражданам запасаться масками или перчатками заранее.

В июне 2020 года маски в московском метро можно было купить по 30 рублей. В августе их цена должна была упасть до 15 рублей за штуку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима в Москве были закрыты несколько заведений, в том числе магазины, парикмахерские и салоны красоты.