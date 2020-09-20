В московских аптеках в продажу поступил препарат от коронавируса

https://static.news.ru/photo/85589092-fbe9-11ea-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: biohimik.ru

Российское лекарство от коронавируса «Арепливир» поступило в продажу в аптеки Москвы. Так, в одной из аптечных сетей препарат продаётся в дозировке 200 мг (40 таблеток) по 12 320 рублей.

Отпускается лекарство только по рецепту. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее специалисты-фармакологи заявили, что высокая стоимость «Арепливира» вполне обоснована и вряд ли могла бы быть меньше. При этом бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости препарата от COVID-19. По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристики лекарства, в качестве маркетингового хода.

Скоро в России могут появиться и другие препараты от коронавируса. Клинические испытания лекарства «Левилимаб» российской компании «Биокад» проходят в 11 медицинских центрах. Отмечается, что препарат действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19. Изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, но позднее доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.

Между тем клинические испытания препарата «Фавипиравир» («Арепливир»), прошедшие в Японии, не выявили у него эффективности в лечении коронавируса, писал NEWS.ru.