В Moderna сообщили о возможности заражения сразу двумя штаммами COVID-19

В ближайшие месяцы «омикрон» и «дельта»-штаммы будут сосуществовать, и «омикрон» начнёт инфицировать людей на фоне сложной ситуации с «дельтой». А возможность заражения обоими штаммами коронавируса, в частности, среди людей со сниженным иммунитетом, может привести к дальнейшим мутациям, заявил главный медицинский специалист компании Moderna Пол Бёртон. Его слова приводит РИА Новости.

Это может привести к ситуациям, когда люди <...> будут инфицированы двумя вариантами, что даёт возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения, — отметил Бёртон.

Он также сообщил, что «омикрон» не является менее опасным штаммом: по его словам, число госпитализированных с этим штаммом сопоставимо с аналогичным показателем среди заразившихся «дельтой».

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал сроки наступления пика заболеваемости штаммом «омикрон». По его словам, до этого осталось несколько недель. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что «омикрон» уже распространился в большинстве стран мира, включая и те, где он пока не обнаружен. По его словам, «Омикрон» распространяется со скоростью, которую в ВОЗ не наблюдали ни с одним из предыдущих вариантов, а в самой организации штамм явно недооценили.