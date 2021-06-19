В МО за сутки выявили максимум заболевших COVID с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/e392f980-d268-11eb-9839-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области за сутки коронавирусом заразились 1,8 тысячи человек, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, передаёт ТАСС.

Она уточнила, что количество людей с выявленным коронавирусом возросло на 3%. Казалось бы, цифра небольшая, однако это 8,5 тысячи человек в день. Теперь же в Подмосковье выявили 1,8 тысячи новых случаев, что стало рекордом.

Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день, — сказала Стригункова.

Ранее сообщалось, что в России проведут повторную вакцинацию для людей, чей титр антител опустился до уровня, недостаточного для защиты от индийского штамма коронавируса. Это коснётся в том числе и беременных женщин.