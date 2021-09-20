В Подмосковье возросло число госпитализаций с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе растёт число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Он отметил, что рост не такой стремительный, как в начале пандемии, однако он всё равно фиксируется. Об этом сообщает РИА Новости.

И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией, — сказал Воробьёв.

Всего в Московской области выявлено 437 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1098 — за последние сутки. Во многом этому способствует тот факт, что жители региона далеко не всегда пользуются масками для защиты от большой дозы вируса и отказываются от вакцинации, которая на текущий день остаётся наиболее эффективным способом профилактики заражения.

Ранее главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал о росте уровня «плато» между волнами коронавируса. Он призвал сохранять и наращивать уровень вакцинации, а также наращивать уровень локального иммунитета в носоглотке, через которую вирус попадает в организм.