В мире от коронавируса излечились свыше 50 млн человек

https://static.news.ru/photo/179d4d10-3cba-11eb-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Свыше 50 млн человек излечились от COVID-19 в мире. Об этом говорится на сайте Worldometers.

Повторный отрицательный тест получил 50 313 851 пациент. Кроме того, в мире было выявлено за время пандемии почти 72 млн случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество летальных исходов достигает 1 607 590.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 19 876 449, в тяжёлом состоянии находятся 106 575 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России очередная волна коронавирусной инфекции станет «новогодней» и будет в полтора раза сильнее предыдущей. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

До этого учёные из Санкт-Петербурга провели исследование и попытались выяснить, когда пройдёт пик пандемии COVID-19. Они предполагают, что в России он наступит в декабре. Москва столкнётся с ним 10–12 декабря, а Северная столица — 16-го.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России остаётся всё ещё тревожной. В значительной степени это связано с тем, что серьёзный уровень прироста наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. На столицу и город на Неве приходится до 40% от общего числа новых случаев заражения.

Как сообщал NEWS.ru, ранее комитет Госдумы по охране здоровья направил обращение к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой расширить программу дополнительных выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами.