В Минзраве рассказали, как уберечь больных раком от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e2a2e16e-ead0-11ea-bb11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, как семьям с больными раком людьми уберечься от коронавируса после начала учебного года, когда дети начнут ходить в школу и смогут заразить родных COVID-19.

По его словам, пациентам с онкологией следует создать дома специальный режим, а члены семьи должны соблюдать самодисциплину, передаёт «Говорит Москва».

Необходимы специальные корытца с жидкостью, которой мы руки обрабатываем: вирус тяжёлый, он оседает на поверхностях. Человек приходит с улицы — стоит 30 секунд в этом тазике. Перчатки и маска утилизируются, а дома рекомендовано надеть свежую маску, — объяснил он.

С началом учебного года школы в России начнут работать в обычном режиме. При этом в Минздраве порекомендовали в целях безопасности разделять потоки школьников при перемещении по кабинетам. Кроме того, родительские собрания будут проводиться в онлайн-формате.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпросвещения пообещали не заставлять учителей прививаться от COVID-19 и других инфекций. В ведомстве заверили, что педагоги будут вправе принимать соответствующее решение самостоятельно.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 990,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 806,9 тысячи пациентов, умерли 17 тысяч. РФ занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире.