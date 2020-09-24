В Минздраве заявили о снижении в России смертности от онкологии

https://static.news.ru/photo/fd20f5e6-fe6f-11ea-beef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние девять месяцев в России зарегистрирована тенденция к снижению смертности от злокачественных новообразований. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

По мнению главы ведомства, такая тенденция связана прежде всего с ранней постановкой на учёт и кардинальному изменению отношения к пациентам с онкологией. Также важную роль оказывают действующие программы диспансеризации, доступность лекарственной терапии и новые методы диагностики, в том числе скрининговые. Всё это в результате отразилось в медико-демографических показателях, считает Мурашко, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, добавление в рацион коричневого риса снижает риск образования злокачественных опухолей и возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. По данным диетологов, селен и магний, содержащиеся в данном сорте крупы, предотвращают накопление холестерина в артериях. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в продукте, обладают противовоспалительным эффектом и уменьшают вероятность развития рака груди и толстой кишки