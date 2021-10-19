В Минздраве заявили о резком росте заболевших COVID-19 детей
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
14:30, 19 октября 2021
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних в России кратно возросла. У половины из них есть клинические проявления. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.
По словам министра, больницы испытывают большую нагрузку.
Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины случаев протекает с клиническими проявлениями, выраженными. Поэтому также нагрузка на педиатрическую службу сегодня возросла, — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране вызывает опасения в шести регионах страны. Это Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области. По словам Мурашко, основную массу всех заболевших коронавирусом составляют те, кто не вакцинировался.
Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.