16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

В Минздраве заявили о резком росте заболевших COVID-19 детей

14:30, 19 октября 2021
В Минздраве заявили о резком росте заболевших COVID-19 детей Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних в России кратно возросла. У половины из них есть клинические проявления. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

По словам министра, больницы испытывают большую нагрузку.

Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины случаев протекает с клиническими проявлениями, выраженными. Поэтому также нагрузка на педиатрическую службу сегодня возросла, — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране вызывает опасения в шести регионах страны. Это Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области. По словам Мурашко, основную массу всех заболевших коронавирусом составляют те, кто не вакцинировался.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео