В Минздраве заявили о резком росте числа вакцинаций от COVID-19 в России

Скорость вакцинации от коронавируса в России за прошедшие полторы недели выросла в четыре раза. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения назвал такие темпы хорошими.

Мы видим по всей стране за последние полторы недели, что количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза, — сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России рекомендует использовать вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут 30 октября. Об этом сообщил также Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.

По его словам, больше всего заболевают невакцинированные жители старше 60 лет. При этом болезнь чаще всего протекает в тяжёлой форме.

Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».