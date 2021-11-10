В Минздраве заявили, что текущая волна COVID-19 распространяется быстрее

Текущая волна коронавирусной инфекции отличается от предыдущей стремительным распространением. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передаёт ТАСС. Он отметил, что сейчас осложнения в результате заражения наступают раньше, чем в период распространения уханьского штамма. По словам министра, всё это повлияло на процесс оказания медпомощи.

Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определённые изменения, — сказал Мурашко.

Он добавил, что сейчас в стационарах находится около 258 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 30 тысяч в тяжёлом состоянии, а семь тысяч — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. При этом глава Минздрава указал на приближение России к максимальным темпам вакцинации, наблюдавшимся в июле. По его словам, на сегодняшний день темпы составляют 742 человека на 100 тысяч населения в сутки.

Накануне Михаил Мурашко сообщил, что выходные дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября, позволили изменить ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил хорошие темпы вакцинации и эффективность системы QR-кодов, введённой в регионах России.