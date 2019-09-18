https://static.news.ru/photo/40568166-dac5-11e9-98e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Безопасной для человека дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Ранее СМИ писали, что 200 мл вина для женщин и около 900 мл пива для мужчин незначительно влияют на здоровье человека. Данные основывались на рекомендациях экспертов Минздрава.

Речь шла о стандартной дозе, она придумана и разработана для стандартизации сравнения крепости напитков, <...> для того, чтобы понять, что крепче, что менее крепко, — передаёт слова Драпкиной ТАСС.

Как ранее писал News.ru, в Министерстве здравоохранения рассказали, какое количество алкоголя безопасно употреблять каждый день.