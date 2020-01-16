https://static.news.ru/photo/02680790-3870-11ea-a69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава начнёт отслеживать проблемы с закупками препаратов в регионах.

По словам директора департамента Елены Максимкиной, необходимые сведения для контроля закупок уже запрошены.

Это, как я уже говорила, могут быть объявления в рамках полилотов, потому что даже если что-то одно не могут поставить, считайте, будут закупки отменяться, — пояснила она.

Максимкина добавила, что причины проблем будут анализировать в том числе с помощью информационно-аналитической системы.

При этом директор департамента отметила, что деньги в субъектах есть, и региональные бюджеты также должны сработать. Помимо этого, теперь максимальный срок закупок составляет 20-26 дней, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости усиления контроля качества лекарственных препаратов на всех этапах. Он также потребовал от правительства исключить перебои с поставками жизненно важных лекарств. Глава государства подчеркнул, что ситуации, когда родители больных детей не могут легально приобрести необходимые медпрепараты, не должны повторяться.