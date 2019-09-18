https://static.news.ru/photo/bf8980f4-8666-11e9-9855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн ответил на заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.

Представитель Минздрава согласился с коллегой относительно роста числа заболевших раком россиян за последние десять лет. По его данным, количество подтверждённых случаев увеличилось на 23,7%.

При этом он подчеркнул, что смертность от онкологических заболеваний остаётся практически на уровне десятилетней давности: 197,9 на 100 тысяч пациентов.

На программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен один триллион рублей, — заявил Каприн в беседе с «Известиями».

Академик также добавил, что реализация этой программы даст импульс для развития собственного производства лекарств и необходимой техники.

Ранее News.ru писал о том, что Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране. По его словам, если не изменить правила закупки лекарств, то рост смертности от рака составит 20–30%. Медик также признался, что врачи часто просто не знают, чем лечат пациентов и какой эффект ожидать от терапии.