В Минздраве анонсировали скорое появление лекарств от коронавируса

В России заканчиваются исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи пациентам с COVID-19. Они станут доступны в ближайшее время, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Его слова приводит РИА Новости.

Заканчиваются клинические исследования ещё нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время <…> также станут доступны для нашей практической медицины, - уточнил Чуланов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что лекарственные препараты против коронавируса уже разрабатываются и будут использоваться в ближайшее время. В то же время он заявил, что куда лучшим средством от заболевания остаётся вакцинация, и поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с ковидом.

Между тем учёные из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте сообщили, что основой для создания лекарства от коронавируса может стать яд скорпиона, частицы которого обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Идея учёных состоит в том, чтобы очистить яд от токсинов и выделить те биологически активные вещества, которые входят в состав секрета этих насекомых.