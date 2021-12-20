В Минздраве сообщили о ежегодном росте продаж антидепрессантов во всём мире

Ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15–20%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. По его словам, некоторые врачи, не являющиеся психиатрами, прибегают к антидепрессантам для лечения пациентов, хотя не имеют на это права.

Каждый год продажи антидепрессантов во всем мире увеличиваются примерно на 15–20%, при том что на посещение врача-психиатра по основаниям, требующим выписки антидепрессантов, роста нет, — сказал врач.

Он подчеркнул, что психиатрическую помощь может оказывать только психиатр.

Ранее Костюк рассказал, что пандемия коронавируса привела к скачку панических атак и депрессивно-тревожных расстройств у россиян. Однако граждане не стали обращаться к специалистам чаще, поскольку страх перед психиатрией у них сильнее, чем перед вакцинацией.

Он отметил, что в самом начале пандемии, когда эпидситуация была напряжённой только в столице, продажи антидепрессантов выросли по всей России. Далее последовали локдаун, удалённая работа, рост заболеваемости, ожидание вакцины, а также того, что ситуация наладится. У людей возникали тревожные состояния, которые стали перерастать в тревожно-депрессивные из-за новых волн коронавируса. При этом россияне обращаются за помощью к психиатрам только в крайних случаях.