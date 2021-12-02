В Минздраве сообщили, на каком сроке беременности лучше вакцинироваться

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Роман Шмаков заявил, что вакцины от коронавируса безопасны для беременных и защищают от тяжёлого течения заболевания и смерти. По его словам, срок, превышающий 22 недели и период грудного вскармливания не являются противопоказаниями к вакцинации от COVID и поводом для получения медотвода, передаёт ТАСС слова специалиста.

Чтобы защитить себя и будущего ребёнка от тяжёлых последствий новой коронавирусной инфекции, вакцинироваться лучше заблаговременно — на этапе планирования беременности. Если вакцинация не была проведена на этом этапе, то она показана во время беременности — оптимальным для вакцинации от COVID-19 является срок беременности после 22 недель, — рассказал Шмаков.

Он отметил, что вакцинация необходима в период беременности и во время грудного вскармливания, так как она снижает риски инфицирования мамы и ребёнка, а также позволяет избежать тяжёлых осложнений.

Шмаков рассказал, что согласно исследованиям, вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений. При этом в случае заболевания COVID-19 во время беременности и при отсутствии прививки существует риск осложнений во время течения беременности. По словам специалиста, в текущем году материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза по сравнению с предыдущим — все эти женщины были не привиты.

Таким образом, мы видим, что беременность не является противопоказанием к вакцинации. Она может спасти от тяжёлых осложнений, спасти жизнь, — добавил врач.

Особенно это касается имеющих сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания лёгких, печени или почек, а также онкологическое заболевание.

Ранее стало известно, что Минздрав намерен упростить правила получения медотвода от прививки против коронавируса. По всей стране эту задачу планируется решить к 1 февраля 2022 года.