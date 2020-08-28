В Минздраве рассказали, как защитить школьников от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2280f31c-eb1b-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск заражения коронавирусом в России все ещё сохраняется, поэтому родители должны внимательно относиться к подготовке ребёнка в школу. В преддверии 1 сентября взрослым в Минздраве РФ дали советы, как защитить учеников от COVID-19.

Родители должны проинформировать своих детей о риске заболевания COVID-19 и важности соблюдения мер предосторожности, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В частности, взрослым необходимо показывать детям пример: носить маски, мыть руки, минимизировать контакты. Родителям посоветовали контролировать использование школьниками антисептика и мытьё рук.

В министерстве также отметили, что россияне должны знать симптомы COVID-19 и находиться на связи с лечащим врачом. Важно вести здоровый образ жизни и по возможности отказаться от фастфуда, сократить использование гаджетов и делать гимнастику для глаз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Свердловской области все педагоги и учащиеся, которые планируют посещать школы, должны будут сделать прививки от гриппа, а затем и от коронавируса, когда станет доступна вакцина. В этом году это просто жизненно необходимо, заявил глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что исключение может быть сделано только для тех, у кого имеются медицинские противопоказания к вакцинации.