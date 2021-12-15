В Минздраве рассказали, сколько вакцинированных заболевают коронавирусом

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 3,9% процента россиян, привитых от COVID-19, всё равно заболевают коронавирусом. Он отметил, что зачастую такие пациенты не нуждаются в госпитализации, так как их состояние не является тяжёлым, пишет РИА Новости.

Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации, — сказал он.

Министр добавил, что на текущий день под наблюдением медиков остаются порядка 700 тысяч пациентов с коронавирусом. Тем не менее на пике пандемии этот показатель достигал 1,3 млн человек.

Ранее главный медицинский специалист компании Moderna Пол Бёртон заявил, что в ближайшие месяцы штаммы «омикрон» и «дельта» будут сосуществовать и «омикрон» начнёт инфицировать людей на фоне сложной ситуации с «дельтой». А возможность заражения обоими штаммами коронавируса, в частности, среди людей со сниженным иммунитетом, может привести к дальнейшим мутациям.