В Минздраве рассказали, сколько вакцинированных заболевают коронавирусом
Мурашко заявил, что около 3,9% привитых людей заболевают COVID-19
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:30, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 3,9% процента россиян, привитых от COVID-19, всё равно заболевают коронавирусом. Он отметил, что зачастую такие пациенты не нуждаются в госпитализации, так как их состояние не является тяжёлым, пишет РИА Новости.
Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации, — сказал он.
Министр добавил, что на текущий день под наблюдением медиков остаются порядка 700 тысяч пациентов с коронавирусом. Тем не менее на пике пандемии этот показатель достигал 1,3 млн человек.
Ранее главный медицинский специалист компании Moderna Пол Бёртон заявил, что в ближайшие месяцы штаммы «омикрон» и «дельта» будут сосуществовать и «омикрон» начнёт инфицировать людей на фоне сложной ситуации с «дельтой». А возможность заражения обоими штаммами коронавируса, в частности, среди людей со сниженным иммунитетом, может привести к дальнейшим мутациям.