В Минздраве рассказали, сколько россиян привились от COVID-19

Количество россиян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 78 млн человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире «России 24». Накануне это число граждан России достигло 77,8 млн. По словам министра, появление новых лекарств от COVID-19 не означает, что вакцинацию можно отложить.

Сегодня уже более 78 млн [россиян] получили первую дозу вакцины, — сказал Мурашко.

По его словам, вакцинация — это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний и тяжёлого течения COVID-19.

По данным оперштаба, по состоянию на 24 декабря коллективный иммунитет в России (вакцинированные и переболевшие коронавирусом) составил 60,4%. В Кремле посчитали этот уровень недостаточным на фоне распространения штамма «омикрон» в мире. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, властям необходимо надеяться на сознательность граждан, понимающих важность вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. По её словам, на сегодняшний день именно вакцинация является наиболее надёжным способом профилактики заражения COVID-19.