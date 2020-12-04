В Минздраве рассказали, сколько мандаринов можно съедать за день

https://static.news.ru/photo/b8704396-36c0-11eb-94f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева назвали суточную норму потребления мандаринов.

Четыре мандарина, — сказала она в ответ на вопрос, сколько можно съедать этих цитрусовых в день.

В свою очередь врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева уточнила, что мандарины имеют невысокую калорийность, поэтому их могут есть следящие за фигурой люди. Кроме того, в них содержится много витамина C, а также витамины группы B, витамин A, каротин, кальций, магний, фосфор — в общей сложности 10–15 витаминов и минеральных веществ.

По её словам, этот фрукт можно и нужно употреблять с белыми прожилками, так это клетчатка, которая помогает нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно это полезно тем, кто страдает сахарным диабетом.

Отказаться от мандаринов следует людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта и аллергическими реакциями. Аллергия, уточнила Бурляева, чаще всего проявляется из-за масел, которые содержатся в кожице фрукта. В таком случае можно избежать части негативных последствий, если дать человеку уже очищенный мандарин.

Диетолог предупредила, что есть мандарины можно в течение всего дня, однако не на голодный желудок и в умеренном количестве, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселёв сообщил, что главной проблемой при выборе мандаринов является путаница сортов.