В Минздраве рассказали о состоянии здоровья Жириновского
Минздрав РФ: состояние здоровья у Жириновского стабильное
Никита Чайка
Никита Чайка
20:13, 09 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский проходит курс лечения в Центральной клинической больнице в связи с диагностированной у него коронавирусной инфекцией. В Министерстве здравоохранения сообщили ТАСС, что состояние парламентария стабильное.
Лидер ЛДПР Жириновский был госпитализирован 2 февраля с диагнозом COVID-«омикрон». Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в Минздраве.
Ранее однопартийцы Жириновского опровергли информацию о том, что парламентарий был госпитализирован. Руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин тогда заявил, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать». При этом он не уточнил, откуда именно работает политик.
20 декабря в ЛДПР сообщали, что Жириновский поставил восьмой укол вакцины от коронавируса. Тогда политик сказал, что сделал восемь прививок и не заболел, «а если бы сделал четыре укола, то, возможно, где-то бы прихватило».
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что вакцинация от коронавируса не означает, что человек не заразится СOVID-19 или не будет госпитализирован в связи с осложнениями. Политик не сомневается, что Жириновский действительно проходил вакцинацию.