В Минздраве рассказали о сохранении зрения на самоизоляции

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Главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев прогнозирует рост числа обращений в больницы проблемами со зрением. По его словам, избежать этого можно, минимизировав использование компьютеров и других электронных устройств.

Зрительная система человека не приспособлена к рассматриванию изображений на мониторах и чтение книг для неё предпочтительнее, передаёт «Ридус».

Изображение на мониторе светящееся, состоящее из отдельных точек-пикселей, а не как в книге — из сплошных линий. К тому же картинка в компьютере непрерывно мерцает. Считывание этих сигналов — колоссальная нагрузка для глаз, которая приводит к повышенной утомляемости органа зрения, — подчеркнул он.

Компенсировать вред для зрения можно, если соблюдать ряд правил. Так, не следует использовать гаджеты в темноте и подносить их близко к глазам. Кроме того, необходимо сделать шрифт крупным, делать перерывы каждые 20-40 минут и «компенсировать» нагрузку на зрение физической активностью.

Также важно употреблять в пищу продукты, необходимые для поддержания функции глаз. Среди них рыба, шпинат, лук, чеснок, рыбий жир, брокколи, орехи, ягоды, фрукты, тыква, оранжевый перец и молоко.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Хельсинского университета назвали четыре основные привычки, сочетание которых позволит человеку оставаться здоровым и прожить не менее 70 лет без хронических заболеваний.

Исследователи проанализировали данные 116 043 человек. Самым эффективным оказалось сочетание контроля за весом тела (индекс массы тела не должен превышать 25) и хотя бы двух из трёх оставшихся факторов — отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и физическая активность.