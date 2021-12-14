В Минздраве рассказали о проявлениях постковидного синдрома

Постковидный синдром проявляется не сразу, человек вначале не понимает, «что плохого коронавирус принёс», заявил главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Смертоносная инфекция воздействует на мозг, в период постковидного синдрома это приводит к раздражительности и частичной амнезии, отметил он в интервью РБК.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского уточнил , что есть и другие проявления постковидного синдрома. Так, например, одышка у спортсменов через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не было.

Кекелидзе пояснил, что COVID-19 воздействует на мозг, условно говоря, «проникает».

Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения, — подчеркнул специалист.

По его словам, врачи также обнаружили нарушение гематоэнцефалического барьера во время заболевания коронавирусом.

Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не всё, что в крови, проникает в мозг, — объяснил Кекелидзе.

Ранее стало известно, что коронавирус может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему — в таком случае даже вылечившийся от COVID-19 человек может умереть во время постковидного синдрома. Как рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев, второй причиной гибели пациента могут стать проблемы с гемостазом (свёртываемостью крови).