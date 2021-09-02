В Минздраве рассказали о побочных эффектах от ревакцинации

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что при ревакцинации от коронавируса побочные эффекты остаются такими же, как и при первом введении вакцины. Его слова приводит РИА Новости.

Абсолютно те же самые. Это достаточно хорошая переносимость препаратов. У нас онлайн создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину, — рассказал Фисенко.

Он отметил, что с помощью приложения медики также отслеживают нежелательные реакции после вакцинации. Как выяснилось, они ничем не отличаются от тех побочных эффектов, которые проявляются после первичного введения препаратов. Кроме того, все «возможные реакции учтены в инструкции к медицинскому применению к каждому лекарственному препарату».

Ранее Фисенко сообщил, что примерно четвёртая часть от общего числа коек для пациентов с коронавирусом, развёрнутых в России, сегодня свободна. Замминистра добавил, что в настоящее время в реанимациях находятся свыше пяти тысяч пациентов с COVID-19.