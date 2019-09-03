https://static.news.ru/photo/860f50aa-cea6-11e9-845c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В текущем сезоне Минздрав рассчитывает вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой.

По его словам, прививки должны получить не менее 17 млн детей, а также не менее 75% людей из групп риска.

Это прежде всего люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и сосудов, дыхательной системы, эндокринными расстройствами, беременные женщины и все люди старше 60 лет, в том числе те, кто живёт в учреждениях соцзащиты, — приводит ТАСС слова Краевого.

Замглавы ведомства отметил, что при осознанном отношении населения к вакцинации «эпидемическая ситуация по гриппу будет под полным контролем», как и прошлом году.

Краевой отметил, что в этом году эпидемия не должна превысить средней интенсивности. По его словам, иммунизацию населения планируется завершить в октябре — начале ноября.

Ранее News.ru писал, что масштабная вакцинация против гриппа стартует в Москве с 4 сентября. В столице будут работать 65 мобильных прививочных пунктов.