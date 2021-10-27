В Минздраве рассказали о необоснованных медотводах к вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что его ведомство сталкивается с абсурдными рекомендациями врачей, которые необоснованно дают медотвод пациенту от вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минздрава подчеркнул , что такого быть не должно. Правда, как бороться с текущим положением дел, пока не уточняется. Предполагается, что в отношении медиков, которые дают необоснованные документы для отказа от вакцинации, будут вводиться различного рода санкции.

Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов — либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое, — сказал Мурашко.

Он добавил, что темпы вакцинации зависят от каждого врача. По его словам, профессионализм и подходы к обеспечению здоровья населения являются на текущий день наиболее важными качествами специалиста.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, что при очень высоком титре антител прививка от коронавируса может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19.