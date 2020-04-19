В Минздраве рассказали о лечении пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/62b56c16-8251-11ea-88ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что пациенты, у которых тест на коронавирус оказался положительным, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Сегодня каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов, получая все необходимое современное лечение, — отметил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран G20.

По его словам, российские специалисты постоянно изучают опыт других стран в отношении противодействия коронавируса.Многое уже применяется на практике.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве: 24 324. Причём у 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно, писал NEWS.ru.