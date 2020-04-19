В Минздраве рассказали о лечении пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что пациенты, у которых тест на коронавирус оказался положительным, получают всю необходимую медицинскую помощь.
Сегодня каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов, получая все необходимое современное лечение, — отметил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран G20.
По его словам, российские специалисты постоянно изучают опыт других стран в отношении противодействия коронавируса.Многое уже применяется на практике.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве: 24 324. Причём у 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно, писал NEWS.ru.
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