В Минздраве рассказали, когда онкобольным нужно прививаться от COVID-19

Люди, страдающие онкологическими заболеваниями, не могут вакцинироваться от коронавируса в любой момент. Процедуру следует проходить в определённое время. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил главный онколог Минздрава России Андрей Карпин.

По словам специалиста, прививаться нельзя в процессе агрессивной терапии. Это нужно делать либо за три месяца до лечения, либо спустя такой же срок после.

Врач отметил, что прививка помогает в лечении таких больных. В частности, хирурги смело берутся оперировать привитых онкобольных, не опасаясь, что нагрузка на организм пациента возрастёт из-за заражения COVID.

Эксперт добавил, что обязательно должны привиться те, кто находится в контакте с онкобольным человеком.

Есть родственники, которые обслуживают больного человека дома, дети, которые приходят из школы и несут высокую вирусную нагрузку. Больного в таком случае нужно защитить, привившись самим, — пояснил он.

Ранее старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко отметил, что онкобольные тяжелее переносят коронавирус. Они должны прививаться от COVID и других инфекций в приоритетном порядке. Он также добавил, что данных о влиянии вакцин против COVID-19 на развитие злокачественных опухолей нет.