В Минздраве рассказали, как уберечь от коронавируса пожилых людей

https://static.news.ru/photo/e4807be0-6c4e-11eb-8554-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация является лучшим способом профилактики коронавируса для пожилых людей. Такое мнение высказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.

Она подчеркнула, что забота о здоровье людей старшего возраста — ответственность всей семьи.

По её словам, есть лишь два пути обеспечить это — изоляция и вакцинация.

Социальная изоляция — это не лучший выход, потому что социальная изоляция сопряжена с ограничением физической активности, с депрессией, с массой других проблем, которые, в конце концов, окажут негативное влияние. Поэтому второй путь — это вакцинация, — цитирует Ткачёву РИА Новости.

Она отметила, что несмотря на снижение количества заболевших и стабилизацию эпидемической обстановки, коронавирус всё равно «будет с нами жить». Поэтому вакцинацией пренебрегать не стоит.

Специалист добавила, что испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» у людей старшего возраста.

Ранее, как писал NEWS.ru, теледоктор Елена Малышева рассказала, что среди людей старше 80 лет, заразившихся коронавирусом, умирает каждый третий пациент.