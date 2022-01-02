В Минздраве рассказали, как провести праздники с пользой для здоровья

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина считает, что новогодние праздники могут стать хорошим периодом для восстановления режима дня и для общей заботы о своём здоровье. В этот период, который стоит распланировать заранее, также можно избавиться от вредных привычек, приводит слова специалиста ТАСС.

Новогодние праздники — это хорошая возможность привести свои привычки в соответствие с критериями здорового образа жизни. Однако многие люди, напротив, невольно усугубляют проблемы со здоровьем во время каникул, — сетует медик.

Драпкина посоветовала составить список дел, чтобы за 10 новогодних дней успеть сделать всё, что было запланировано. Это поможет не забыть о чём-то важном и организовать время. Кроме того, хорошим подспорьем будут прогулки на свежем воздухе, правильное питание и забота о себе. Специалист подчеркнула, что важно хвалить себя даже за маленькие победы.

Начать заботиться о себе — задача каждого. Те болезни, от которых страдает современное общество, хорошо предотвращаются в условиях физической активности, сбалансированного питания и отсутствия курения, — добавила врач.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал советы по питанию во время новогодних застолий тем, кто незадолго до праздников привился от коронавируса. Специалист порекомендовал употреблять преимущественно белковую пищу для качественной выработки антител.