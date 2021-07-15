В Минздраве рассказали, как справиться с последствиями коронавируса

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев рассказал, как можно справиться с последствиями перенесённого коронавируса. Он посоветовал заняться гимнастикой и отправиться в санатории, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист отметил, что людям, перенёсшим COVID-19, нужно наладить кровообращение в мышечных тканях. Сделать это можно благодаря спорту. По его словам, во время физических нагрузок кровь разгоняется по организму и насыщает тело кислородом, что помогает восстановиться после болезни.

Также восстановить организм можно при помощи медиков. Если пациент обратиться в одну из больниц, ему окажут бесплатную помощь по полису ОМС.

Третий вариант — это санаторно-курортная помощь. Когда вода, солнце и воздух лечат, но при этом сопровождается отдых движением и специальными физическими упражнениями, — добавил Румянцев.

Ранее Румянцев сообщил, что лёгкие и мозг поражаются коронавирусом в первую очередь. Он добавил, что вирус поражает эндотелий сосудов, а кровоснабжение для мозга и лёгких имеет критическое значение.