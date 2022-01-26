В Минздраве рассказали, что делать заболевшим COVID в лёгкой форме

Минздрав РФ выпустил памятку для тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно и в лёгкой форме. Она доступна на сайте ведомства. Привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, но необходима самоизоляция. Тем, кто не делал прививку и не болел, при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить врачу. В Минздраве предупредили, что в этом случае не стоит заниматься самолечением.

В случае если у вакцинированного появились симптомы ОРВИ — кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры до 37,5 градуса, при этом ПЦР-тест не делался, необходимо оставаться дома, позвонить в поликлинику или по номеру «112». По возможности изолироваться от остальных домочадцев. При этом все должны носить маски или респираторы.

Соблюдайте питьевой режим (не менее двух литров в сутки при повышенной температуре тела). Измеряйте температуру тела не реже трёх раз в сутки. При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) два раза в день (нормальные значения — не ниже 95--96%), — говорится в сообщении.

Если же у больного положительный мазок на SARS-CoV-2, но при этом нет никаких симптомов заболевания, то в данной ситуации лечение не требуется. Может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки, говорится в памятке.

Как ранее рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Александр Горелов, любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению «омикрон»-штаммом. По его словам, создаётся впечатление, будто пациенты легче переносят заражение именно этим вариантом, но масштабы распространения свидетельствуют, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.

В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Как говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы, примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.