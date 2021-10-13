В Минздраве раскрыли количество вакцинированных россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 51 млн жителей страны. Они получили хотя бы одну дозу вакцины. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого передаёт ТАСС.

Первым компонентом от коронавируса привито более 51 млн, — заявил он.

Ранее Мурашко сообщил, что молодость с нынешнего времени перестала являться страховкой от тяжёлой формы коронавируса. По его словам, обнаружено много пациентов в возрасте до 30 лет, которые с тяжёлыми осложнениями находятся в реанимации, и эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах.

По словам министра, в России занято 235 тысяч из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%. Особую тревогу вызывают Оренбуржье, Татарстан и Башкирия, отметил глава Минздрава РФ.