В Минздраве прокомментировали связь коронавируса и бесплодия

https://static.news.ru/photo/f9f6a108-3f93-11eb-ad68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global look Press

Доказательств того, что коронавирус влияет на развитие бесплодия у мужчин, в настоящее время нет. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

Нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия, — сказала она в эфире канала «Россия 24».

Адамян добавила, что человечество знакомо с COVID-19 лишь девять месяцев, поэтому окончательных выводов делать нельзя. В связи с этим планируется детально изучить все особенности влияния коронавируса на репродуктивную систему.

По словам эксперта, коронавирус не влияет на женщин, которые им переболели, но собираются забеременеть. Осложнение может вызвать лишь общее тяжёлое состояние, которое наблюдалось во время болезни, а также воспалительный синдром.

Ранее американские учёные узнали о новой особенности коронавируса, которая не обрадует мужчин. Оказывается, клетки вируса могут проникать в ткани яичек. Пока неясно, может ли вирус влиять на мужские репродуктивные функции. Вирус был найден в результате анализа тканей у шестерых пациентов, умерших от коронавируса. При этом в трёх образцах учёные выявили нарушение сперматогенеза, а в ещё одном обнаружили собственно вирус. Данные исследования опубликованы в журнале The World Journal of Men’s Health.

Помимо этого, сообщается об обнаружении клеток вируса в тканях яичек у мужчины, переболевшего COVID-19 и вылечившегося, — инфекция была найдена непреднамеренно: биоматериал был взят на биопсию для исследования в связи с бесплодием пациента. Ведущий автор исследования Ранжит Рамасами подчёркивает, что этот случай очень важен и потребует детального изучения, писал NEWS.ru.