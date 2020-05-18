В Минздраве прокомментировали информацию о связи резус-фактора и COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3f4aa40-9917-11ea-8ced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент нет достоверной информации о связи резус-фактора крови человека и его восприимчивости к коронавирусу. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Там отметили, что граждане могут бесплатно сдать тест на COVID-19, если его назначил врач по клиническим и эпидемиологическим показателям, передаёт «Стопкоронавирус.рф».

В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что испытания вакцины от коронавируса с привлечением добровольцев могут начаться в России в июле. Об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.