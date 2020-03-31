Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что алкоголь не поможет в борьбе с коронавирусом, и призвал россиян воздержаться от его употребления.
Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными, — передаёт «Газета.Ru» слова Брюна.
Он также отметил, что любой алкоголь вызывает токсическое действие, усугубляя ситуацию и замедляя выздоровление.
Как ранее писал NEWS.ru, экспертно-аналитический центр Федерального проекта «Трезвая Россия» зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом 2019 года.
Аналитики провели опрос более чем шести тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя.
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