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Около 10% заболевших коронавирусом в Москве в последние две недели посещали европейские страны. Об этом сообщает столичный оперштаб.

В Москве к утру 31 марта подтверждено 387 новых диагнозов COVID-19. Среди новых заболевших — около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% — от 18 до...