В Минздраве предупредили о риске развития рака у бросивших курить

https://static.news.ru/photo/14db3dbe-fc26-11ea-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Повышенный риск развития рака лёгких сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить. Об этом предупредил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

По его словам, таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Десять лет — рубеж, после которого курильщик снимается как курильщик, — цитирует Каприна РИА Новости.

Ранее онколог рассказывал, что генетической склонностью к онкологическим заболеваниям можно объяснить только около 15% случаев появления злокачественных новообразований. При этом курение, по его словам, повышает риски появления нескольких локализаций рака в 30 раз. Алкоголь, в свою очередь, усугубляет влияние курения.

Серьёзную роль при расчёте рисков появления онкологических заболеваний играет и возраст. Так, после 65 лет каждые пять лет на 10% увеличивается количество клеточных мутаций, с которыми иммунитет уже не может справиться.

Десять лет — это тот срок, который необходим организму бросившего курить, чтобы адаптироваться к здоровому образу жизни, писал NEWS.ru.