В Минздраве предложили сократить срок сертификатов о вакцинации от COVID-19

В связи с появлением более агрессивных штаммов коронавируса необходимо сократить сроки действия сертификата о вакцинации с одного года до шести месяцев. Такое мнение выразил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в прямом эфире в аккаунте правительства ЯНАО «ВКонтакте».

Сертификат [о вакцинации] всё ещё действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена, — сказал Токарев.

Он также отметил, что защитные антитела к коронавирусу сохраняются у людей менее года.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании теста, позволяющего выявить подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Он объяснил, что у непривитого человека в анализе крови отсутствуют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. По словам Гинцбурга, данный белок попадает в кровь после прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт», а самостоятельно встречается у человека очень редко.

Гинцбург также рассказал, что у 80% россиян, которые попадали в реанимацию с коронавирусом и заявляли о том, что вакцинированы, антител к белку аденовируса Ad26 не было.