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Мужчины в современном обществе живут меньше, чем женщины, поэтому здоровье представителей сильного пола должно стать предметом общей заботы. С таким заявлением на пленарном заседании форума «Здоровье женщины — благополучие нации» выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, именно мужчины больше подвержены стрессу, они чаще страдают от вредных привычек. Даже гипертония, которая раньше считалась чисто женской болезнью, уже перестала быть таковой. Матвиенко отметила, что в...