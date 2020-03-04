Пожилые люди должны придерживаться принципов здорового питания и заниматься физической активностью для профилактики коронавируса, заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.
Количество белка в возрасте 60+ должно составлять 1,2 грамма на килограмм веса, чуть больше, чем у молодых (0,8 грамма), — цитирует Ткачёву «
Москва 24».
Также, по её словам, важно контролировать хронические заболевания и выполнять все рекомендации врача.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Москве в связи с распространением коронавируса не осложнялась.
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