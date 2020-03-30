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Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай порекомендовал во время домашней изоляции уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, пить больше воды и сократить употребление соли и сахара.

Делайте активные перерывы в течение дня. Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, «планку» или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела, — написал Салагай в своём Telegram-канале.

Он посоветовал больше ходить по дому, например, во время телефонного разговора, больше стоять, а не сидеть.

В идеале, нужно прерывать сидение каждые 30 минут для того, чтобы немного постоять, — отметил он.

Салагай также порекомендовал есть больше овощей и фруктов, воздержаться от сладких напитков, сократить количество потребляемой соли, сахара и жиров.

Как писал NEWS.ru, медики рекомендуют заняться ремонтом, уборкой и другими делами по дому, чтобы после нескольких недель карантина не возникло проблем со здоровьем. Кандидат биологических наук, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Елена Томиловская советует двигаться хотя бы по пять минут каждый час. Ведущий научный сотрудник института, который следит за здоровьем космонавтов, отметила, что уже через две недели «лежачего» образа жизни могут существенно пострадать мышечная и сердечно-сосудистая системы. Чтобы избежать проблем со здоровьем и сохранять позитивный настрой, нужно ежедневно выполнять хотя бы простые физические упражнения, заниматься йогой, тренироваться на беговой дорожке или велотренажере.