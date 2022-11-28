В Минздраве призвали россиян носить маски Инфекционист Чуланов призвал граждан носить маски на фоне роста числа заболевших ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России должны носить медицинские маски или респираторы в местах массового скопления людей, заявил в беседе с ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, в последние дни в России фиксируется рост числа заболевших ОРВИ, в том числе детей.

В местах большого скопления людей рекомендуется в первую очередь лицам из групп риска носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения, — сказал Чуланов.

Чтобы избежать заражения, инфекционист посоветовал гражданам сделать прививку от гриппа и коронавируса. Чуланов также рекомендовал оставаться дома взрослым и детям с признаками ОРВИ.

Биолог Алексей Аграновский ранее рассказал, что причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве заключаются в том, что у граждан в силу ряда причин снизился иммунитет. Кроме того, отметил он, в предыдущие годы этим заболеваниям уделялось меньше внимания из-за пандемии коронавируса.

По словам Аграновского, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ не приведет к серьезным последствиям для россиян. Также эксперт уточнил, что вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно мала.

Как заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, в конце декабря в России может распространиться «триединая волна» коронавируса. По словам эксперта, она будет состоять из COVID-19, вируса гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Улумбекова добавила, что заболевания будут вызывать инфекции дыхательных путей, в результате чего количество обратившихся к врачам людей значительно увеличится.